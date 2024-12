Parlamentares sérvios da Bósnia interrompem esforços de adesão à UE

SARAJEVO (Reuters) - Os parlamentares do Parlamento regional da República Sérvia da Bósnia ordenaram nesta quarta-feira aos representantes sérvios nas instituições estatais para bloquearem a tomada de decisões e as mudanças legislativas necessárias para a integração do país dos Bálcãs à União Europeia.

O Parlamento regional anunciou a ação em uma sessão de emergência convocada para discutir a resposta ao julgamento do líder da região, Milorad Dodik, um separatista sérvio que está sendo processado no tribunal estadual da Bósnia por desafiar as decisões do enviado de paz internacional Christian Schmidt.

De acordo com o Tratado de Dayton, que pôs fim à guerra étnica na década de 1990, a Bósnia foi dividida em duas regiões autônomas - a República Sérvia e uma Federação dominada por croatas e bósnios.