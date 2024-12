Queda de avião da Embraer no Cazaquistão mata 38 e deixa 29 feridos

AEROPORTO FECHADO

Aktau fica na margem oposta do Mar Cáspio em relação ao Azerbaijão e à Rússia. Os sites de rastreamento de aviação comercial acompanharam o voo voando para o norte em sua rota programada ao longo da costa oeste antes que sua rota de voo não fosse mais registrada. Em seguida, ele reapareceu na costa leste, circulando próximo ao aeroporto de Aktau antes de se chocar contra a praia.

As autoridades de duas regiões russas adjacentes à Chechênia, Inguchétia e Ossétia do Norte, relataram ataques de drones na manhã desta quarta-feira.

Um funcionário do aeroporto de Makhachkala, na Rússia, na costa oeste do Mar Cáspio, o aeroporto mais próximo do local onde o voo desapareceu do rastreamento, disse à Reuters que ele havia sido fechado para o tráfego de entrada por várias horas na manhã desta quarta-feira. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com as autoridades do aeroporto de Grozny.

As autoridades do Cazaquistão disseram que uma comissão governamental foi criada para investigar o que aconteceu e que seus membros receberam ordens para voar até o local e garantir que as famílias dos mortos e feridos recebam ajuda.

O Cazaquistão vai cooperar com o Azerbaijão na investigação, disse o governo. A Azerbaijan Airlines suspendeu os voos de Baku para a região russa da Chechênia até que a investigação seja concluída, disse a agência de notícias estatal russa TASS.