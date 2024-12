Região russa declara situação de emergência após derramamento de óleo no Mar Negro

"Inicialmente, de acordo com os cálculos de cientistas e especialistas, a principal massa de óleo combustível deveria ter permanecido no fundo do Mar Negro, o que teria permitido que fosse coletada na água", escreveu Kondratiev no aplicativo de mensagens Telegram.

"Mas o clima dita suas próprias condições, o ar se aquece e os produtos petrolíferos sobem para o topo. Como resultado, eles estão sendo levados para nossas praias."

Separadamente, um centro de crise voltado para a limpeza disse que a proa de um dos navios-tanque - o Volgoneft-239 - havia sido descoberta debaixo d'água e que mergulhadores verificarão se há algum vazamento de produtos petrolíferos assim que as condições climáticas permitam.

No total, mais de 256 quilômetros quadrados da área costeira foram pesquisados e 25 toneladas de lodo de água e óleo foram coletadas, informou o mesmo centro.