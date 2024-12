Rei Charles agradece a médicos por tratamento de câncer dele e de Kate

Na semana passada, uma fonte do palácio disse que o tratamento do rei estava progredindo bem e continuaria no próximo ano.

Mais cedo na quarta-feira, Charles foi acompanhado por sua família, incluindo Kate, William e seus filhos, para um culto religioso tradicional em sua propriedade em Sandringham, no leste da Inglaterra.

O irmão de Charles, o príncipe Andrew, que se envolveu em outro escândalo este mês quando um associado comercial próximo foi banido da Grã-Bretanha por suspeitas do governo de que ele era um agente chinês, foi uma ausência notável da reunião real.

DIVERSIDADE É UMA FORÇA

O rei falou sobre os tumultos nacionais, que eclodiram após o assassinato em julho de três meninas em um evento temático de Taylor Swift no norte da Inglaterra, e tiveram como alvo principal mesquitas e imigrantes.

"A diversidade de cultura, etnia e fé fornece força, não fraqueza", disse ele.