Presidente da Áustria encarrega líder de extrema direita de formar governo

Nehammer insistiu por muito tempo que seu partido não governaria com Kickl, dizendo que o líder do FPO era um teórico da conspiração e uma ameaça à segurança. O sucessor interino de Nehammer como líder do OVP, Christian Stocker, disse no domingo que seu partido se juntaria às negociações de coalizão lideradas por Kickl.

"Estamos bem no começo. Se formos convidados para essas conversas, o resultado delas estará em aberto", disse o peso-pesado do OVP Wilfried Haslauer, governador do estado de Salzburgo que estava ao lado de Stocker em sua primeira declaração como líder designado do partido, à emissora ORF.

No entanto, se essas negociações fracassarem, é provável que ocorram eleições antecipadas. Pesquisas de opinião mostram que o apoio ao FPO só cresceu desde setembro.

O OVP e o FPO se sobrepõem em várias questões, particularmente no que diz respeito à adoção de uma linha dura em relação à imigração.

A questão mais espinhosa nas negociações dos centristas, no entanto, era como reduzir o déficit orçamentário, que deverá exceder o limite da UE de 3% da produção econômica em 2024 e 2025.

Enquanto ambos os partidos pedem cortes de impostos, o FPO prometeu atacar alguns dos interesses do OVP, como a poderosa Câmara de Comércio. Eles também entraram em choque sobre a oposição do FPO à ajuda à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, e os planos atuais para um sistema de defesa antimísseis.