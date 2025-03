Tropas sírias trocam tiros com Exército libanês e grupos armados no nordeste do Líbano

BEIRUTE (Reuters) - Tropas sírias trocaram tiros com soldados libaneses e grupos armados no nordeste do Líbano durante a noite e nesta segunda-feira, em uma nova rodada de confrontos ao longo da fronteira.

A fronteira montanhosa tem sido um ponto crítico desde que rebeldes islâmicos derrubaram do comando da Síria Bashar al-Assad -- um aliado de Teerã e do grupo armado libanês Hezbollah apoiado pelo Irã -- e instalaram suas próprias instituições e exército.

No final do domingo, o Ministério da Defesa da Síria acusou o Hezbollah de invadir território sírio e sequestrar e matar três membros do novo exército sírio.