Brics, aviões e carne bovina são destaques em visita de Lula ao Vietnã, dizem fontes

A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira é uma pré-condição para um investimento que a gigante brasileira de alimentos JBS está considerando fazer no Vietnã, disseram à Reuters três pessoas informadas sobre as conversas, incluindo a autoridade brasileira.

A empresa está estudando a construção de um centro de processamento de carne no norte do Vietnã, sua primeira fábrica na Ásia, com um possível investimento de dezenas de milhões de dólares, segundo as três fontes, que não quiseram se identificar porque a informação não é pública.

A JBS não quis comentar.

Separadamente, a Embraer também está em negociações para a possível venda de dez jatos E190 para a companhia aérea de bandeira Vietnam Airlines, disse a autoridade brasileira.

A empresa também está tentando vender aviões de transporte militar C-390, com um possível voo de demonstração no Vietnã em maio, disseram a autoridade e uma fonte do setor.

A Embraer não quis comentar. A Vietnam Airlines não respondeu a um pedido de comentário.