EUA: polícia recupera joias de diamantes quase 1 mês após ladrão engoli-las

A polícia da Flórida (EUA) recuperou ontem os quatro brincos de diamantes avaliados em R$ 4,4 milhões, que o ladrão engoliu ao ser pego.

O que aconteceu

Roubo aconteceu no dia 26 de fevereiro, em uma unidade da Tiffany & Co. em Orlando. Na ocasião, Jaythan Gilder, de 32 anos, disse estar na loja para escolher joias a pedido de um jogador do time de basquete Orlando Magic. Ele foi levado a uma sala especial para ver as peças. Lá, imobilizou os funcionários e saiu com os brincos e um anel (este último, avaliado em R$ 3,35 milhões, deixou cair na fuga).

Homem foi parado em rodovia e engoliu os brincos. Gilder seguia para o Texas, mas foi parado no Condado de Washington, no Oregon, por dirigir com os faróis traseiros apagados. Ele foi levado para custódia, e os policiais relatam que "sorrateiramente" engoliu os pares de brincos.