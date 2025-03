Juíza proíbe governo Trump de deportar estudante pró-palestino

O Departamento de Segurança Interna dos EUA acusou Badar Khan Suri de ter laços com o grupo militante palestino Hamas e disse que ele espalhou propaganda do Hamas e antissemitismo nas redes sociais, de acordo com uma declaração compartilhada com a Fox News.

A declaração do departamento à Fox News, que foi republicada pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, não citou evidências. Ela disse que o secretário de Estado Marco Rubio determinou que as atividades de Suri "o tornaram deportável".

Morando nos EUA com um visto de estudante, Suri é casado com uma cidadã norte-americana e está detido, de acordo com seu advogado. Ele está aguardando uma data de audiência no tribunal de imigração, disse o advogado.

Agentes federais o prenderam do lado de fora de sua casa em Rosslyn, Virgínia, na noite de segunda-feira.

(Reportagem de Tom Hals)