Juíza suspende acesso de dados de milhões de norte-americanos por equipe de Musk, citando violação de privacidade

Os dois sindicatos e um grupo ativista que entraram com uma ação contra a SSA, Musk, Doge e outros, alegaram em sua ação que a agência havia sido "saqueada" e que os membros do Doge haviam sido instalados sem a devida verificação ou treinamento, e exigiram acesso a alguns dos sistemas de dados mais confidenciais da agência.

A ação judicial foi movida pelo grupo Democracy Forward. A presidente-executiva do grupo, Skye Perryman, disse que a decisão foi uma vitória importante para a privacidade dos dados.

"Hoje, a corte fez o que a responsabilidade exige -- forçando o Doge a excluir todos os vestígios dos dados que acessou ilegalmente. A corte reconheceu os perigos reais e imediatos das ações imprudentes do Doge e tomou medidas para impedi-las", disse Perryman em um comunicado.

Hollander disse que o ponto central do caso foi a decisão da nova liderança da SSA de dar a 10 funcionários do Doge acesso irrestrito aos registros de milhões de norte-americanos. Ela disse que os advogados da SSA reconheceram que os líderes da agência haviam concedido ao Doge acesso a uma "quantidade enorme" de registros.

"A equipe do Doge está essencialmente envolvida em uma pesca probatória na SSA, em busca de uma epidemia de fraude, com base em pouco mais do que suspeitas. Ela lançou uma busca pela proverbial agulha no palheiro, sem nenhum conhecimento concreto de que a agulha está realmente no palheiro", disse Hollander.

As informações nos registros da SSA incluem números do Seguro Social, registros médicos e de saúde mental pessoais, informações da carteira de motorista, dados de contas bancárias, informações fiscais, histórico de rendimentos, registros de nascimento e casamento, e registros de emprego e do empregador, acrescentou a juíza.