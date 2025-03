Trump diz que EUA assinarão em breve acordo sobre minerais com a Ucrânia

"Estamos indo muito bem com relação à Ucrânia e à Rússia. E uma das coisas que estamos fazendo é assinar um acordo muito em breve com relação às terras raras com a Ucrânia."

Trump se referiu às discussões separadas que teve esta semana com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, com o objetivo de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Essas negociações, que não atingiram a meta de Trump de garantir um cessar-fogo total de 30 dias, resultaram na concordância de Putin em interromper os ataques russos à infraestrutura energética por este período. Zelenskiy disse que também aceitaria a pausa.

"Gostaríamos muito de ver essa (guerra) chegar ao fim, e acho que estamos indo muito bem nesse aspecto", disse Trump.

"Então, espero que possamos salvar milhares de pessoas por semana da morte. É disso que se trata. Elas estão morrendo desnecessariamente, e acredito que faremos isso."

A Ucrânia e os EUA disseram neste mês que concordaram em concluir o mais rapidamente possível um acordo abrangente para desenvolver os recursos minerais essenciais ucranianos, o que Trump vê como um meio de retribuição aos norte-americanos por sua assistência a Kiev.