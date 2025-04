Projeto de foguetes da SpaceX e da Força Aérea dos EUA coloca em risco aves marinhas do Pacífico

A Força Aérea anunciou em março que selecionou o Atol Johnston, um território dos EUA no Oceano Pacífico central localizado a quase 1.300 km a sudoeste do estado do Havaí, como o local para testar o programa Rocket Cargo Vanguard, que está sendo desenvolvido com a SpaceX.

O projeto envolve veículos de reentrada de foguetes de pouso de teste projetados para entregar até 100 toneladas de carga para qualquer lugar na Terra em cerca de 90 minutos. Seria um avanço para a logística militar ao tornar mais fácil mover suprimentos rapidamente para locais distantes.

De acordo com biólogos e especialistas que trabalharam no atol de 2,6 quilômetros quadrados -- designado como Refúgio Nacional de Vida Selvagem dos EUA e parte do Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico -- o projeto pode ser demais para as 14 espécies de pássaros tropicais da ilha.

Cerca de um milhão de aves marinhas usam o atol, lar de uma variedade de vida selvagem, durante todo o ano, contra apenas alguns milhares na década de 1980. As espécies de aves incluem o pássaro tropical de cauda vermelha, o atobá de patas vermelhas e a fragata-grande, que tem envergadura de oito pés (2,5 metros).

"Qualquer tipo de aviação que aconteça na ilha terá um impacto neste momento", disse o biólogo Steven Minamishin, do Havaí, que trabalha para o Sistema Nacional de Refúgios de Vida Selvagem, parte do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA.

"O maior problema que isso trará é o som do foguete expulsando os pássaros dos ninhos e deixando-os tão ansiosos e inseguros a ponto de não retornarem, resultando na perda de gerações", disse o biólogo de vida selvagem da Universidade do Texas, Ryan Rash, que passou quase um ano em Johnston.