WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse neste domingo que as tarifas do presidente Donald Trump permanecerão em vigor "por dias e semanas", e que algumas ilhas habitadas por pinguins foram incluídas na lista de áreas sobretaxadas para que os países não as usem como brecha.

"O que acontece é que, se você deixar algo fora da lista, os países que tentam basicamente arbitrar os EUA passam por esses países até nós", disse ele ao programa "Face the Nation" da CBS News.

"Não há como adiar. Elas (tarifas) definitivamente permanecerão por dias e semanas", acrescentou Lutnick.