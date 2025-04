Rússia leva astronauta norte-americano para estação espacial

Apesar das sanções norte-americanas impostas a Moscou por causa de sua guerra na Ucrânia, o espaço é uma área em que a cooperação continua.

Dmitriev, que falou sobre a possibilidade de investimentos conjuntos entre Rússia e EUA no Ártico e no desenvolvimento de terras raras russas, disse que Moscou poderia fornecer uma pequena usina nuclear para uma missão a Marte planejada pelo empresário bilionário e presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk.

No entanto, com a ISS chegando ao fim de sua vida útil, a Rússia planeja seguir sozinha com sua própria estação espacial, para a qual planeja lançar os dois primeiros módulos em 2027. O país também está expandindo sua cooperação com a China na exploração espacial.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e Andrew Osborn em Moscou e Maxim Shemetov em Baikonur, Cazaquistão)