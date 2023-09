Novo programa de educação sexual nas escolas causa polêmica na Bélgica

A questão se tornou objeto de uma grande polêmica no início do mês, quando o Parlamento francófono do país adotou um projeto de lei permitindo a implementação de sessões de animação do programa Evras para os alunos do 6º ano primário - 11/12 anos - e do 4º ano secundário - a partir dos 16 anos.

As aulas devem ser ministradas nas escolas de Bruxelas e do sul do país, na região da Valônia, e consistem em dois cursos de duas horas por ano. Mas, mesmo assim, a falta de consenso entre conservadores e progressistas só tem aumentado. Opositores da iniciativa, os anti-Evras, exigem, entre outras reivindicações, a demissão da ministra belga da Educação, Caroline Désir.

O clima de discórdia em que a Bélgica francófona mergulhou desde a rentrée scolaire, que é a volta às aulas no mês de setembro, parece ter até mesmo ultrapassado as fronteiras e teve repercussão em países vizinhos.

Nas manifestações pelas ruas da capital belga, um dos slogans dos que são contra o programa Evras é "não toquem em nossos filhos". Medo e preocupação levaram várias famílias e pais preocupados a participarem dos recentes protestos, que contou também com a forte presença da comunidade muçulmana convocada por mesquitas de Bruxelas, além de militantes católicos ultraconservadores.

Muito além do Evras

As reivindicações dos manifestantes anti-Evras não se restringem apenas ao programa de educação sexual nas escolas belgas. Anti-LGBT, anti-gênero ou ainda anti-descriminalização do aborto foram alguns dos temas abordados no discurso da organizadora do protesto da semana passada, em Bruxelas.