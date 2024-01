Justiça francesa investiga "favor fiscal" na transferência de Neymar para o PSG em 2017

Quatro meses depois de Neymar trocar o Paris Saint-Germain (PSG) pelo clube saudita Al-Hilal, a Justiça francesa investiga se houve irregularidades na transferência do ex-jogador do Barcelona para o PSG, em 2017. O caso pode criar constrangimento para políticos da Assembleia de Deputados e no Palácio do Eliseu.

Segundo reportagem do jornal Libération, publicada nesta quarta-feira (3), o ex-diretor de comunicação do PSG, Jean-Martial Ribes - já indiciado por corrupção e tráfico de influência ativo -, teria pressionado o governo francês para obter "favores fiscais" na cláusula de rescisão do contrato de Neymar com o Barça, que custou ao PSG a soma de € 222 milhões na época.

O Libération consultou um relatório de nove páginas da Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN), apresentado aos juízes de instrução parisienses em 21 de novembro de 2023. O documento reúne uma centena de SMS e mensagens de WhatsApp trocadas pelo ex-diretor de comunicação do PSG, o ex-deputado governista Hugues Renson, frequentador da área VIP do clube, e uma ex-assessora do Palácio do Eliseu, Charlotte Casasoprana. Ribes tem a confiança do poderoso presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, um próximo do emir do Catar.