ONU compara novo método de execução de presos usado pelos EUA a tortura

Isto "poderia constituir tortura ou outro tratamento cruel ou degradante na visão do direito internacional", disse ela.

A porta-voz observou que o protocolo de execução de hipóxia com nitrogênio do Alabama não prevê sedação. A Associação Veterinária Americana (AVMA) recomenda a administração de um sedativo até mesmo para animais de grande porte, quando sacrificados desta forma.

A ONU apela às autoridades do estado do Alabama para suspenderem a execução de Smith, marcada para 25 de janeiro. Shamdasani expressou ainda preocupação pelo fato de os estados do Mississippi e Oklahoma também terem aprovado este método de execução.

No dia 3 de janeiro, os relatores da ONU já haviam manifestado preocupação com esta "primeira tentativa" no mundo de execução por hipóxia com nitrogênio, temendo que o método "levasse a uma morte dolorosa e humilhante".

A execução de Kenneth Smith por injeção letal em novembro de 2022 por um assassinato encomendado, cometido em 1988, foi cancelada no último minuto porque a aplicação intravenosa da solução letal não pôde ser administrada dentro do prazo legalmente previsto.

Siga nosso canal RFI Brasil no WhatsApp