Após encontro com Milei, papa Francisco não confirma viagem à Argentina

Num gesto muito informal, Milei deu um abraço franco em seu compatriota de 87 anos que usa cadeira de rodas.

Milei também se reuniu com altos funcionários da Secretaria de Estado da Santa Sé, incluindo o cardeal italiano Pietro Parolin, número dois no Vaticano.

As "discussões cordiais" centraram-se no "programa do novo governo para combater a crise econômica", informou o Vaticano.

Diferenças

Estruturalmente endividada e com uma inflação superior a 200% em 2023, a terceira maior economia da América Latina está ameaçada de recessão em 2024, sob o efeito das primeiras medidas de austeridade decretadas por Milei: a desvalorização do peso em 50%, o fim dos controles de preços e dos subsídios aos transportes e à energia.

Sobre a ecologia, tema forte do pontificado, Milei assegura que as alterações climáticas não são "uma responsabilidade do homem", enquanto o Papa denuncia o impacto humano na "casa de todos".