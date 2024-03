Medalhas dos Jogos Olímpicos Paris 2024 têm design de joalheiro e um pedaço da torre Eiffel

Elas representam a recompensa por vários anos de treino e sacrifício. Mais do que isso, as medalhas olímpicas e paralímpicas de Paris 2024 são verdadeiras peças preciosas. Pela primeira vez na história dos Jogos, uma joalheria foi escolhida para desenhar esse objeto tão desejado por atletas do mundo inteiro. Os futuros campeões levarão para casa um pedaço de ferro original da torre Eiffel. Obra do joalheiro Chaumet, do grupo LVMH, patrocinador do evento, as medalhas simbolizam o luxo francês, com um design elegante e inovador.

Maria Paula Carvalho, da RFI

Cada uma contém 18 gramas da Dama de Ferro original, em forma de hexágono. "Nós tentamos fazer essa relação única, forte, excepcional entre o ouro, a prata e o bronze, que habitualmente vemos nas medalhas, com um metal muito precioso para nós, para a França", explica Tony Estanguet, presidente da Comitê organizador. "E graças à prefeitura de Paris e a associação que administra a torre Eiffel, tivemos acesso a esse tesouro, o material de origem da torre e cada atleta medalhista em Paris 2024 vai para a casa com 18 gramas de torre Eiffel. Isso é formidável. Estamos felizes por eles, queríamos mostrar o melhor da França e que eles partissem daqui com um souvenir excepcional", completa.