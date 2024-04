Cinco anos após incêndio, Notre Dame de Paris recupera seu esplendor e vai reabrir em dezembro

Conforme exigido pelo Código do Patrimônio Francês, as obras, como qualquer outro projeto de desenvolvimento, desencadearam escavações arqueológicas preventivas realizadas pelo Institut national d'archéologie préventive (Inrap) desde o início de fevereiro de 2022.

Após mais de dois anos de investigação, os arqueólogos estão se preparando para fornecer uma visão geral inicial das descobertas, que serão apresentadas no simpósio interdisciplinar "Nascimento e renascimento de uma catedral, Notre-Dame de Paris sob o olhar científico", de segunda-feira 22, a quarta-feira 24 de abril.

Christophe Besnier, arqueólogo do Inrap responsável pelas escavações no cruzamento do transepto, e Dorothée Chaoui-Derieux, curadora de patrimônio do Drac Île-de-France, responsável pela supervisão científica e técnica da operação, disseram à revista Télérama que, após a escavação de trincheiras para enterrar as redes elétricas, uma grande operação foi realizada no interior da catedral, especialmente em seus corredores laterais.

Além de fragmentos do rood screen, o recinto que separa o coro da nave, cerca de cem túmulos que datam dos séculos 13 ao 19 acabaram de ser descobertos.

As investigações do ano passado sob a nave da catedral também descobriram níveis antigos que ainda estão no local. Estamos sob a catedral, no início da Idade Média, em um local bem preservado e pouco conhecido na Île de la Cité, moradia historica dos reis de França.

