Número de mortos em deslizamento de terra na Etiópia pode chegar a 500, diz ONU

O número de mortos no deslizamento de terra na segunda-feira (22) no sul da Etiópia subiu para 257 e pode chegar a 500, de acordo com relatório desta quinta-feira (25) da Agência da ONU para Assuntos Humanitários, Ocha.

O relatório anterior da agência, comunicado na noite de terça-feira pelas autoridades locais, relatava 229 mortes. "As operações de resgate continuam" e "os residentes escavam principalmente com as próprias mãos ou com pás por falta de outras opções", acrescenta.

Em entrevista concedida quarta-feira (24) à BBC, o responsável da Ocha na Etiópia, Paul Handley, explicou que a entrega de "equipamento pesado de escavação à zona afetada", "isolada e montanhosa", foi "um desafio, sobretudo devido às condições das estradas".