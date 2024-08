Pressão de Blinken no Oriente Médio pode favorecer cessar-fogo em Gaza, em semana decisiva de negociações

A responsabilidade de Netanyahu sobre o fracasso das negociações neste momento não é uma acusação exclusiva do Hamas. Mesmo em Israel, uma nova pesquisa do Canal 12 mostra que 56% dos israelenses avaliam que o primeiro-ministro toma decisões sobre um acordo levando em consideração apenas seus interesses políticos.

"Quando o secretário de Estado americano disse que talvez esta seja a última oportunidade para um acordo, isso é um apelo a Netanyahu: não perca esta oportunidade, você os abandonou, é seu dever trazê-los de volta", escreveu em sua conta no X (ex-Twitter) o líder da oposição israelense, Yair Lapid.

Além disso, as próprias autoridades de segurança do país já haviam divulgado seu parecer técnico sobre o Corredor Filadélfia: a retirada dos soldados por seis semanas - período de duração planejado para a primeira fase do acordo - não seria um problema grave. Ou seja, o Hamas não teria capacidade de reestruturação militar significativa.

Segundo informações obtidas pela RFI, pela primeira vez há flexibilidade israelense em relação à presença de tropas do país no Corredor Filadélfia, inclusive a partir da implementação de alternativas tecnológicas. As negociações devem prosseguir no Cairo ao longo desta semana com as presenças de David Barnea, chefe do Mossad, o serviço secreto de Israel, e Ronen Bar, do Shin Bet, o serviço de segurança interno.

Neste momento, a dúvida diz respeito ao poder de convencimento dos mediadores sobre os dois atores principais: Israel e Hamas.

Netanyahu tem apoio interno para fechar acordo

Segundo apuração da RFI, ao contrário do que se imagina, hoje há maioria interna no governo israelense favorável a um acordo, a mesma situação é verificada no Gabinete de Segurança. Há duas personalidades, no entanto, que se opõem e que deixarão o governo no caso de qualquer acordo de cessar-fogo: o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Se ambos deixarem o governo, a coalizão será desmantelada, resultando em novas eleições.