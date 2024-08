Afegãs lançam protesto em redes sociais contra lei talibã que proíbe mulheres de falar em público

Dezenas de mulheres afegãs participam de um movimento de protesto online contra uma nova lei decretada pelo governo talibã que as proíbe de falar ou cantar em público. Elas publicam vídeos em redes sociais onde cantam mostrando partes do rosto ou cobertas com véu.

O governo talibã anunciou na semana passada a promulgação, no final de julho, de uma lei para "promover a virtude e prevenir o vício", de acordo com a Sharia (lei islâmica). Esta lei contém 35 artigos com uma série de obrigações, principalmente de vestuário, e proibições para as mulheres, incluindo a de cantar ou recitar poesia em público.

Em resposta, as mulheres afegãs dentro e fora do seu país publicaram vídeos delas mesmas cantando nas redes sociais, com legendas como "a minha voz não é proibida" e "não ao Talibã".