Telegram começa a colaborar com autoridades francesas após prisão de seu proprietário Pavel Dourov

Desde que Pavel Dourov, o fundador do Telegram, foi detido na França, o serviço de mensagens tem mudado sua postura para lidar com a Justiça do país. A empresa, que até então ignorava todos os pedidos de informações sobre seu funcionamento, começou a colaborar com as autoridades francesas, disponibilizando dados que podem contribuir para desvendar casos de pornografia infantil nas redes.

Segundo informações do jornal francês Libération, o Telegram tem respondido às solicitações feitas pelo departamento da polícia encarregado da proteção de menores. A plataforma teria aceitado comunicar elementos que podem ajudar a identificar suspeitos procurados em investigações de pornografia infantil. Os magistrados, que até então eram confrontados ao silêncio do Telegram, podem agora relançar buscas para vários casos que estavam bloqueados.

Essa mudança de postura não diz respeito apenas à França. Recentemente a empresa também aceitou colaborar com a justiça belga, que confirmou que, "de uns tempos para cá, Telegram tem cooperado". A plataforma também apagou alguns conteúdos após um pedido das autoridades da Coreia do Sul.