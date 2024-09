Caso de francesa dopada pelo marido para ser estuprada traz à tona debate sobre 'submissão química'

O caso de Gisèle Pelicot, a francesa sedada pelo marido, Dominique, durante dez anos para que outros homens a estuprassem em sua própria casa, trouxe à tona na França o debate sobre a 'submissão química'. O crime ocorre quando a vítima é dopada para não apresentar resistência a um abuso.

Os produtos químicos usados podem ser drogas, álcool, sedativos ou calmantes: são as chamadas drogas de estupro. A prática é cada vez mais comum, de acordo com um estudo realizado pela Agência Nacional de Saúde francesa (ANSM), publicado em 6 de setembro, que revelou a dimensão do fenômeno na França, com 1229 denúncias suspeitas somente em 2022.

As principais substâncias usadas no país são anti-histamínicos (remédios usados no combate a alergias), sedativos, ansiolíticos ou soníferos, mas também opioides.