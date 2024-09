Ucrânia restringe uso do Telegram por razões de segurança

O Conselho de Segurança ucraniano, órgão subordinado à presidência, anunciou que vai restringir o uso do Telegram nos dispositivos de altos funcionários do governo e militares do país devido a "ameaças" à segurança nacional vindas desta plataforma de mensagens, fundada pelo milionário franco-russo Pavel Durov, atualmente investigado na França.

O uso do Telegram é generalizado na Ucrânia. Segundo um alto funcionário da segurança do país, que falou à agência AFP sob anonimato, os militares ucranianos "utilizam frequentemente (o aplicativo) para assuntos de trabalho". "É uma grande fonte de vazamento de informações, já que o Telegram é muito fácil de ser hackeado" pelos russos, acrescentou esta fonte.

Os funcionários que são obrigados a usar o Telegram para divulgar informações à população não são abrangidos por esta decisão, especificou o Conselho. O órgão indicou que a decisão foi tomada após uma reunião "sobre as ameaças à segurança nacional" representadas pelo aplicativo.