Israel lança dezenas de ataques no Líbano com o objetivo de afastar Hezbollah da fronteira

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, pediu à população "disciplina e que seguisse as orientações do Comando da Frente Interna" nos próximos dias. O Comando da Frente Interna é o braço do exército responsável por comunicar as diretrizes aos civis no país.

O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, fez um pronunciamento legendado em árabe alertando aos libaneses para que deixassem as casas onde há armamento do Hezbollah. Posteriormente, Israel enviou mensagens de texto aos telefones celulares da população do Líbano com o mesmo alerta.

A agência de notícias oficial do Líbano (ANI) divulgou a mesma informação nesta segunda-feira. Os libaneses teriam recebido mensagens em seus telefones fixos, pedindo que se retirassem de suas casas.

"Moradores de Beirute e de várias regiões receberam mensagens na rede telefônica fixa, cuja fonte é o 'inimigo israelense', pedindo que se retirem rapidamente dos locais onde estão", disse a ANI. O gabinete do ministro da Informação, Ziad Makari, em Beirute, confirmou ter recebido a ligação.

Segundo a AFP, o Exército israelense também aconselhou os cidadãos libaneses a "se afastarem dos alvos" do Hezbollah no sul do Líbano, acrescentando que os ataques contra o movimento islâmico "continuarão no futuro próximo" e que serão "maiores e mais precisos".

Cerca de 150 mil libaneses e entre 60 mil e 70 mil israelenses deixaram suas casas a partir do momento em que o Hezbollah passou a disparar contra o norte de Israel em 8 de outubro, no dia seguinte aos ataques do Hamas contra as comunidades e cidades do sul do território israelense.