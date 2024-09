Pablo ou Pavel? Conheça a história do espião russo que se passava por repórter na Espanha

Mas González-Rubtsov não teve de fingir ser espanhol: na verdade ele nasceu numa família de imigrantes espanhóis. Seu avô, Andrés González Yagüe, fugiu para a URSS ainda criança durante a Guerra Civil Espanhola. A filha do exilado Yagüe, María Elena González, casou-se com o soviético Alexey Rubtsov.

Seu filho, Pavel Rubtsov, nasceu em Moscou em 1982. Após o divórcio, com a queda do Muro de Berlim e em meio ao colapso da URSS, María se mudou para a Espanha com o filho e mudou seu nome legal para Pablo González Yagüe. Essa dupla identidade seria, anos mais tarde, juntamente com a língua, um grande trunfo aos olhos dos serviços secretos russos.

Mais tarde, González-Rubtsov esconderia o fato de ter usado dois nomes desde a infância. Ele obteve um passaporte russo em 2016, mas também manteve isso em segredo. Frequentemente compartilhava fotos de suas viagens pela antiga União Soviética, mas, por alguma razão, mal divulgou que visitava regularmente o pai em Moscou.

O espião sedutor

Sempre surpreendeu entre seus colegas que um freelancer como ele conseguisse dinheiro suficiente para realizar coberturas que envolvem longas estadias em hotéis, diversas passagens aéreas e equipamentos de gravação.

Na primavera de 2023 (no hemisfério norte), a publicação Agentsvo, citando duas fontes próximas à investigação, falou detalhadamente sobre os relatórios que Rubtsov enviou ao GRU, o serviço de espionagem do Exército russo. Neles, ele escreveu sobre seus conhecidos, especialmente pessoas do círculo da opositora russa Zhanna Nemtsova, e sobre o que estava acontecendo nas conferências europeias. Foi convidado para alguns deles graças ao relacionamento que cultivou. Além disso, viajou pela Rússia no mesmo avião que um comandante, espião russo do GRU (eles até compraram passagens juntos).