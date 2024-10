Entenda as dificuldades da ONU e da UE para obter o fim da ofensiva em Gaza

Hoje, entre os países europeus, a França é um dos países mais alinhados com a Alemanha em relação a Israel", ressalta Alain Gresh. Houve uma mudança completa na política francesa, o que está exacerbando as divisões na Europa. É verdade que, com 27 membros, é difícil tomar uma posição, mas quando as principais potências da Europa, a França e a Alemanha, estão tão alinhadas com Israel, isso torna qualquer ação autônoma da União Europeia muito difícil", avalia.

"Se pedirmos um cessar-fogo, a coisa coerente a fazer é não fornecer as armas de guerra": Emmanuel Macron pediu no sábado, 5 de outubro, o fim do fornecimento de armas a Israel para uso em Gaza, irritando o primeiro-ministro israelense.

EUA de mãos e pés atados a Tel Aviv?

Em 27 de setembro, em meio a uma escalada com o Líbano e antes da morte de Hassan Nasrallah, e após a recusa de Netanyahu de uma trégua temporária com o Hezbollah, Israel obteve US$ 8,7 bilhões em ajuda dos Estados Unidos para apoiar seus esforços militares.

Desde 7 de outubro, Washington continua a todo custo afirmando seu apoio ao "direito de Israel de defender seu território e seu povo". No entanto, em 8 de outubro de 2023, o presidente Biden pediu a Tel Aviv que não cometesse os mesmos erros que os Estados Unidos após o 11 de setembro.

"No ano passado, os Estados Unidos demonstraram incapacidade e falta de vontade de transformar a situação no terreno e não usaram a única ferramenta à sua disposição para mudar a política israelense e levar a negociações e à libertação de reféns: ou seja, um embargo de armas ou restrições muito rigorosas ao envio de armas para Israel", disse Philip Golub, professor de relações internacionais da Universidade Americana de Paris, à RFI.