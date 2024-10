Furacão Milton enfraquece, mas continua 'extremamente perigoso' e leva moradores a deixarem a Flórida

"Mesmo que a previsão do Serviço Meteorológico Nacional indique que o furacão Milton não atingirá o território nacional, esperam-se chuvas e ventos torrenciais, especialmente em Campeche e Yucatán", afirmou a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na rede social X.

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, é "provável" que Milton "continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida, com riscos potencialmente mortais na costa e no interior", informa o NHC.

Há apenas 10 dias, o furacão Helene causou pelo menos 230 mortes no sul dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, autoridades da Flórida ordenaram novas evacuações na mesma região, que ainda se recupera daquele desastre. "Quem tiver meios deve pegar a estrada hoje", apelaram as autoridades da Flórida em uma coletiva de imprensa dirigida especificamente às populações da região metropolitana de Tampa (onde vivem cerca de 3 milhões de habitantes), no Golfo do México.

Esta será a pior tempestade a atingir a região de Tampa em mais de cem anos, com ventos de 250 km/h.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, ampliou para 51 (de um total de 67) o número de condados em situação de emergência no estado, o terceiro mais populoso do país. "É um furacão feroz", afirmou DeSantis. "Dá tempo de sair. Por favor, façam isso. Por favor, executem o plano agora se estiverem em algumas das áreas de risco", disse.

Separada do Golfo do México por uma baía, a cidade de Tampa, de 400 mil habitantes, teme, sobretudo, o impacto da maré e as inundações. Sacos de areia foram colocados nas portas das casas, para tentar conter a água. Carros congestionam as estradas e moradores lotam os supermercados para estocar mantimentos.