Em meio à crise de moradia, Espanha vai regular aluguéis de curta duração e turísticos

Até maio de 2026, todos os países do bloco devem possuir um registro único de imóveis alugados por curtas temporadas.

"Vale Aluguel" para os jovens

O Conselho de Ministros também aprovou, nesta terça-feira, a renovação do programa "Vale Aluguel Jovem", que destinará € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão) para que as Comunidades Autônomas redistribuam essa verba entre seus cidadãos. A medida, em vigor há dois anos, está sendo estendida num momento em que os preços dos aluguéis continuam a disparar no país.

A ajuda, no valor de € 250 (R$ 1.500) por mês, é válida por um período de 24 meses e deve beneficiar jovens entre 18 e 35 anos. Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar uma renda anual que não ultrapasse, em geral, os € 21.600 (R$ 133.000). No entanto, esse limite pode variar conforme a região da Espanha onde o beneficiário reside.

Vale ressaltar que Navarra e o País Basco não estão incluídos no programa, já que possuem regimes e programas de benefícios próprios.

A renovação do "Vale Aluguel Jovem" gerou divergências com o Sumar, que compõe a coalizão governista. O partido de esquerda argumenta que medidas como essa podem acabar inflacionando ainda mais os preços dos aluguéis e que o vale para jovens "não faz sentido" se não vier acompanhado de um controle nos valores cobrados.