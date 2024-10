Cúpula do Brics na Rússia evidencia divisões de grupo de emergentes, nota imprensa francesa

Anfitrião da 16ª Cúpula do Brics, o presidente Vladimir Putin saudou "o maior" evento do gênero já realizado na Rússia - mas o encontro de três dias na cidade de Kazan, encerrado nesta quinta-feira (24), evidenciou as divisões que marcam o grupo de potências emergentes, nota a imprensa francesa nesta sexta-feira (25).

Em longa análise sobre o encontro, a revista Le Point salienta que "os líderes do clube antiocidental tentaram demonstrar união, mas falhas importantes apareceram". Em meio a uma situação econômica fragilizada pela guerra na Ucrânia e as duras sanções internacionais contra Moscou, Putin tentou politizar ao máximo a cúpula, porém seus parceiros de bloco não deram sequência a essa ambição. A maioria deles, salienta o texto, não apenas não apoia a ofensiva na Ucrânia como fez questão de insistir pela paz, diante do anfitrião russo.

"Os Brics demonstram ser uma coalizão de interesses bem claros e não uma colusão ideológica. O Brasil de Lula, por exemplo, cultiva valores de tolerância que se situam no oposto dos códigos sociais repressivos da Rússia", observa Le Point.