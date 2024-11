Conheça a 'Casa Trump', lugar de peregrinação dos fãs do candidato republicano nos EUA

Na Pensilvânia, um estado crucial na disputa da eleição presidencial americana de 5 de novembro, os partidários de Donald Trump estão mobilizados. O clima é tenso, com uma previsão de disputa acirrada. Um lugar chama a atenção, a poucas horas da votação: a famosa "Trump House", "Casa Trump", localizada em Latrobe, perto de Pittsburgh.

Achim Lippold, enviado especial da RFI aos Estados Unidos

Uma grande mansão nas cores da bandeira americana, com um um gigantesco retrato de Donald Trump no jardim: é impossível não notar a "Trump House" desde a estrada. Essa casa, transformada num local de peregrinação e encontro de apoiadores do ex-presidente republicano tornou-se uma atração local, criada pela deputada republicana Leslie Rossi para mobilizar eleitores em campanha pelo candidato.