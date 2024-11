Imprensa francesa analisa a vitória esmagadora de Trump nos EUA

As imagens de Donald Trump saboreando a segunda vitória nas eleições americanas estão nas capas da imprensa mundial nesta quinta-feira (7), e não é diferente na França. Os jornais analisam "o inacreditável comeback" do líder republicano, que voltou a registrar uma votação bastante superior a que antecipavam as pesquisas.

O bilionário se encaminha para obter a melhor votação de um candidato republicano em 20 anos. Além disso, seu partido retoma o controle do Senado. "Super-resultados nos bastiões eleitorais republicanos, conquista de terras democratas: Donald Trump chega pela segunda vez à Casa Branca com mais poder do que nunca", reconhece o diário progressista Libération.

O jornal afirma que as fraquezas da candidatura de Kamala Harris estão longe de explicar a vitória. "O populismo de Trump convenceu 90% dos condados americanos, onde o apoio a ele cresceu em praticamente todas as camadas da sociedade, inclusive entre negros e latinos (...), e apesar dos horrores racistas que ele pronunciou contra essas populações", diz.