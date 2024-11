'Orçamento de gênero' é nova ferramenta para combater desigualdade entre mulheres e homens na França

"Sempre se pode escrever que a igualdade é importante, mas, no final, é somente tomando cuidado com administração de orçamentos e sabendo como a política pública se traduz na prática, que se pode ver se a intenção é válida", observa Claudy Vouhé, gerente de projetos da associação L'Etre égale, que apoia as autoridades locais.

Em Lyon, o gabinete do prefeito ecologista testa atualmente essa metodologia no esporte e na cultura. As despesas foram classificadas em três categorias: "neutras" em termos de igualdade de gênero, "positivas" e "com probabilidade de causar impacto".

"Estudos de frequência mostraram que nossas instalações esportivas ao ar livre, como os skateparks e as áreas de fitness, são usadas principalmente por homens", explica Sylvie Tomic, vice-prefeita responsável por direitos e igualdade.

Para incentivar a participação das mulheres, a prefeitura está considerando equipar seu espaço público com mais aparelhos, "mais adequados às mulheres". "É realmente um trabalho minucioso, mas que nos permite examinar nossas políticas públicas em profundidade", diz a conselheira da associação Génération, para quem a maior dificuldade tem sido 'a total ausência de indicadores' sobre o assunto.

Corrigindo desigualdades

Na cidade de Nantes, o conselho municipal usou seu conservatório como objeto de estudo. "Quando se vê que praticamente não há meninas tocando instrumentos de sopro, isso levanta questões sobre o que leva a essa distribuição de gênero", aponta Mahaut Bertu, deputado do Partido Socialista (PS) para igualdade e cidades neutras em termos de gênero.