Cúpula do G20 põe à prova papel de Lula como líder mundial, enquanto COP29 segue em impasse

Lideranças das 20 maiores economias do mundo chegaram neste domingo (17) no Brasil para a cúpula do G20, que começa na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. O evento será uma prova de fogo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrar o Brasil como um grande ator global, apesar de percalços de Brasília na diplomacia desde que ele voltou ao poder.

Dois anos depois de anunciar ao mundo que "o Brasil voltou", após o isolamento do país durante o governo do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, Lula se se mostra orgulhoso de ser o anfitrião do grande evento - e exatamente um ano antes de receber a Conferência do Clima sobre mudança climática (COP30) em Belém, além da cúpula do Brics.

O presidente, de 79 anos, pedirá que os líderes dos países mais ricos do mundo se comprometam com uma aliança contra a fome e promovam um imposto aos super-ricos, dois projetos emblemáticos da presidência brasileira do G20. Os dois projetos conquistaram inúmeros apoios durante as negociações prévias, realizadas ao longo do ano.