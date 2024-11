Alemanha mapeia bunkers e abrigos para refugiar população em caso de ataque

As autoridades alemãs anunciaram nesta segunda-feira (25) que estavam mapeando bunkers e abrigos onde as pessoas poderiam encontrar refúgio em caso de ataque, em meio a tensões crescentes com a Rússia.

A Alemanha tem atualmente 579 bunkers, a maioria da Segunda Guerra Mundial e da época da Guerra Fria, que podem abrigar 480 mil pessoas. A população atual da Alemanha é estimada em 83 milhões de pessoas.

"Todos os edifícios - incluindo propriedades privadas - que poderiam ser usadas como abrigos, como porões, garagens e estações de metrô" estão sendo inventariados, disse um porta-voz do Ministério do Interior alemão em uma coletiva de imprensa em Berlim.