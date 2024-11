Governo francês obtém vitória parcial com oposição de deputados e da Polônia ao acordo Mercosul-UE

Os senadores franceses se pronunciarão nesta quarta-feira (27) sobre a declaração do poder Executivo que se opõe ao acordo comercial em negociação entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Ontem, na Assembleia Nacional, 87% dos deputados expressaram seu repúdio ao tratado. Essas votações, embora não tenham efeitos práticos, visam reforçar o posicionamento do governo francês perante a Comissão Europeia, favorável ao acordo, e o conselho composto pelos 27 líderes do bloco. A França conseguiu uma vitória parcial, ao convencer o governo da Polônia a endossar sua posição, de não aceitar os termos do acordo "tal como está negociado".

Em meio aos protestos de agricultores, 484 dos 555 deputados franceses presentes no plenário da Assembleia validaram a posição do governo, que buscava um apoio unânime do Parlamento para pressionar a Comissão Europeia nas negociações. Este resultado é "um mandato democrático que reforça nossa legitimidade para defender o 'não' perante a Comissão e o Conselho Europeu", afirmou no plenário a ministra do Comércio Exterior, Sophie Primas.

Os 70 deputados que se recusaram a endossar a declaração do Executivo, muitos deles do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI), consideraram que o governo não foi longe o suficiente para bloquear o acordo atual. Com este argumento, a bancada de esquerda radical impediu uma vitória por unanimidade ao primeiro-ministro Michel Barnier e ao presidente Emmanuel Macron.