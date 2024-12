Coroa norueguesa enfrenta escândalos sucessivos de filho da futura rainha

A imagem da casa real já havia sido abalada com o novo casamento, em agosto, da princesa Märtha Louise, filha mais velha do rei Harald e da rainha Sonja, com um autoproclamado xamã, o americano Durek Verrett.

Os dois defendem terapias alternativas e Märtha Louise afirma que consegue se comunicar com os anjos. O marido vende um medalhão "salvador", em meio a acusações de ser um charlatão.

Em 2017, 81% da população apoiava a monarquia, mas o índice caiu para 62% em uma pesquisa divulgada em setembro. Para agravar a situação, o rei Harald, 87 anos, tem problemas de saúde que o obrigaram a tirar uma longa licença médica no início do ano e a reduzir o ritmo de atividades.

Casal real desfruta de boa popularidade

Em fevereiro, o decano dos monarcas em atividade na Europa teve que ser repatriado de avião após contrair uma infecção durante uma viagem particular à Malásia. Meses depois, o governo incluiu no orçamento de outubro a quantia de 20 milhões de coronas norueguesas (cerca de R$ 12 milhões) para a compra de um "sarcófago", em previsão da morte do monarca.

"Às vezes, a vida é muito difícil. Isto é algo que todos podem experimentar, incluindo a nossa família", disse o soberano idoso em outubro, sem mencionar especificamente os problemas de sua família.