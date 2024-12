Passagem de ciclone no arquipélago francês de Mayotte 'certamente deixou várias centenas' de mortos

O ciclone Chido certamente causou centenas ou até milhares de mortes em Mayotte, declararam neste domingo (15) as autoridades deste território francês localizado no Oceano Índico, no dia seguinte à passagem do ciclone, considerado o mais violento que a ilha já enfrentou em quase um século.

As autoridades haviam informado anteriormente pelo menos 11 mortes causadas pelo ciclone, que danificou gravemente ou destruiu muitos edifícios em Mayotte no sábado, incluindo o hospital e moradias precárias.

Questionado sobre as declarações do prefeito de Mayotte, o Ministério do Interior da França afirmou que a contagem das vítimas do ciclone seria muito difícil e que, neste momento, não confirmava nenhum número.