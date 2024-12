Políticos europeus saúdam 'coragem' de Gisèle Pelicot após sentença contra réus em caso histórico

Ao ser questionada sobre a pena de 20 anos anunciada para seu ex-marido, Gisèle Pelicot disse apenas que "respeita o tribunal e essa sentença".

Reações internacionais

No entanto, nem todos concordam com a vítima e alguns consideram que a sentença deveria ter sido mais severa. "Sinceramente, sinto pena de Gisèle Pelicot, que lutou tanto para que esse julgamento fosse histórico. Na realidade, as sentenças não serão históricas", lamenta Isabelle Boyer, uma das integrantes do coletivo feminista Les Amazones d'Avignon, que há meses vem colando cartazes contra a violência sexual nos muros da cidade francesa. E também segurava uma grande faixa em frente ao tribunal proclamando "Obrigado, Gisèle".

O caso suscitou reações em vários países. O chanceler alemão Olaf Scholz que escreveu nas redes sociais "com coragem, você saiu do anonimato para lutar por justiça. Você deu uma voz forte às mulheres de todo o mundo. A vergonha está sempre do lado do agressor". A capa do jornal alemão Tageszeitung dizia "Obrigado", ao lado do rosto de Gisèle Pelicot.

O julgamento foi coberto por 180 veículos de imprensa, incluindo 86 do exterior. Os principais meios de comunicação, como a CNN, o New York Times, o BBC, The Guardian e o canal alemão Deutsche Welle, cobriram o veredicto ao vivo.