Já parou para pensar qual seria o impacto ambiental da viagem do Papai Noel pelo mundo?

É difícil encontrar estatísticas precisas, mas parece que, na média mundial, cada criança recebe 5,5 presentes no Natal, embora existam obviamente grandes variações entre os países. Da mesma forma, os dados não são precisos, mas a estimativa é de 135 milhões de crianças presenteadas no planeta.

Se definirmos arbitrariamente uma massa média por presente de um quilo, podemos, portanto, estimar a massa MT do trenó de acordo com: MT = 5,5 x 1 x 135 x10^6.

Concluímos assim que MT, a massa do trenó, equivale a 742.500 toneladas de presentes para transportar. Decidimos não incluir o peso do Papai Noel, das renas e do próprio trenó no cálculo porque são insignificantes comparados a esta massa colossal.

Para saber a energia ET empregada para movimentar tal carga, usaremos a seguinte fórmula:

ET= 1/2 x MT x VT^2, onde MT é portanto a massa do trenó e VT a sua velocidade. Para obter este último valor, é necessário determinar a distância percorrida pelo Papai Noel durante a viagem e o tempo gasto para concluí-la de acordo com: VT = D/T

Para calcular D, faremos mais uma vez diversas aproximações: consideramos que várias crianças são irmãos e moram na mesma casa e determinamos que 50 milhões de lares são visitados. Estabelecemos, então, arbitrariamente que eles estão distribuídos homogeneamente pelo planeta. Obtemos, assim, D = 149 milhões de quilômetros.