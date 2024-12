Justiça sul-coreana emite mandado de prisão contra Yoon Suk-yeol, que decretou lei marcial

O escritório sul-coreano que centraliza as investigações sobre o golpe do presidente Yoon Suk-yeol, em 3 de dezembro, anunciou nesta terça-feira (31) que realizou uma operação de busca e apreensão na sede do serviço de inteligência do Exército.

O tribunal sul-coreano que investiga a ação de Yoon Suk-yeol emitiu um mandado de prisão nesta terça-feira contra o presidente, atualmente suspenso de suas funções, após uma votação de impeachment no Parlamento.

Segundo o comunicado divulgado pelo órgão, ainda não foi definido nenhum cronograma sobre os próximos procedimentos judiciais. Essa é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente em exercício, mesmo suspenso de suas funções, é alvo de uma medida similar.