Primeiro-ministro canadense Justin Trudeau renuncia em meio a popularidade baixa e crises

Além disso, o caos reina na capital Ottawa desde a surpreendente renúncia da vice-primeira-ministra Chrystia Freeland, que discordava de Justin Trudeau sobre como lidar com a iminente guerra econômica com os Estados Unidos.

As declarações de Donald Trump nas últimas semanas aprofundaram a crise política do Canadá e provocaram ondas de choque em todo o país. O país está buscando uma resposta para as ameaças feitas pelo presidente eleito, que prometeu impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México assim que retornar ao poder em janeiro.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá e o destino de 75% de suas exportações. Cerca de 2 milhões de canadenses, de uma população de 41 milhões, dependem desse país.

Causa perdida

O contexto político atual é "altamente incomum", disse à AFP Lori Turnbull, professora da Universidade de Dalhousie. Durante o período de festas, várias personalidades têm trabalhado nos bastidores para assumir a liderança do partido.

Segundo uma fonte do Partido Liberal, o ex-governador do Banco do Canadá, Mark Carney, 59 anos, que tem sido o conselheiro econômico do partido desde o verão passado, fez várias ligações nos últimos dias para avaliar seu apoio. O mesmo aconteceu com a ex-vice-primeira-ministra Chrystia Freeland.