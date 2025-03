Finlândia lidera o ranking da felicidade pelo oitavo ano consecutivo; Brasil sobe posições

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou nesta quinta-feira (20) o relatório anual do ranking da felicidade, com a Finlândia ocupando o primeiro lugar pelo oitavo ano consecutivo. O Brasil subiu oito posições e agora é o 36°. Já a França caiu pela terceira vez seguida e agora aparece em 33°.

O relatório analisou o comportamento das populações do mundo inteiro no período entre 2022 e 2024,levando em consideração quesitos como avaliações pessoais da satisfação com a vida, assim como no PIB per capita, apoio social, expectativa de vida com boa saúde, liberdade, generosidade e índices de corrupção.

Todos os países nórdicos permanecem entre os 10 mais felizes, com Dinamarca, Islândia e Suécia atrás da Finlândia.