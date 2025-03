Tragédia "inaceitável e evitável", denuncia ONU ao relatar balanço recorde de mortes de migrantes

As regiões mais afetadas por esse número crescente de mortes são: a Ásia, com 2.778 mortes, e a África, com 2.242 mortes e Europa (233).

As 2.452 mortes no Mar Mediterrâneo em 2024 não são um recorde, segundo a OIM, que, no entanto, enfatiza que esse "número alto demonstra a necessidade de sistemas adequados de busca e salvamento, bem como a necessidade de rotas migratórias seguras e regulares".

Quanto ao continente americano, ainda não há dados disponíveis. Mas seriam 1.233 mortes, com a observação de um aumento significativo no Caribe, onde foram registradas 341 mortes, e 174 na selva de Darien, entre o Panamá e a Colômbia.

A OIM enfatiza que muitas vítimas permanecem anônimas. Julia Black, que coordena o projeto Migrantes Desaparecidos da organização, destaca a necessidade de mais dados para proteger melhor os migrantes e salvar vidas. "O aumento de mortes é terrível por si só, mas o fato de milhares de pessoas permanecerem não identificadas a cada ano é ainda mais trágico," denuncia.

"Além do desespero e das questões não resolvidas enfrentadas pelas famílias que perderam entes queridos, a falta de dados mais abrangentes sobre os riscos que os migrantes enfrentam dificulta as medidas que salvam vidas", acrescentou.