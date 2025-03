Rússia quer incluir ONU em discussões sobre guerra na Ucrânia; enviado americano se reúne com representantes ucranianos

Washington e Kiev estão pressionando por, no mínimo, uma interrupção temporária dos ataques às instalações de energia ucranianas, que foram amplamente danificadas. A Ucrânia diz que está "pronta" para um cessar-fogo "geral" e incondicional.

A Rússia, cujo exército está avançando no campo de batalha, apesar de muitas perdas, não fala em acordo temporário, enquanto seus soldados combatem as tropas ucranianas na região fronteiriça russa de Kursk. Até agora, o Kremlin alega ter concordado com Washington apenas sobre uma moratória em relação aos bombardeios em infraestruturas energéticas.

Ainda assim, o enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, permaneceu otimista, dizendo que esperava "progresso real", particularmente em relação a um cessar-fogo no Mar Negro. "E a partir disso, naturalmente caminharemos em direção a um cessar-fogo total", disse.

O conflito foi desencadeado pelo ataque russo à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na segunda-feira, um ataque russo feriu 90 pessoas, incluindo 17 crianças, em Sumy, no nordeste da Ucrânia, de acordo com o prefeito da cidade. Um repórter, um cinegrafista e um motorista da mídia russa foram mortos no leste da Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo também afirmou, na segunda-feira, ter interceptado um drone ucraniano perto de uma estação de bombeamento de petróleo na região de Krasnodar, acusando Kiev de "continuar seus ataques às infraestruturas energéticas".