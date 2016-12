Com 42 ºC, Rio de Janeiro registra maior temperatura de 2016

Do UOL, no Rio

Ellan Lustosa/Estadão Conteúdo Em mais um dia de forte calor, a praia de Ipanema ficou lotada. A sensação térmica na cidade chegou a 47,7ºC no início da tarde, em Guaratiba

Os termômetros marcaram 42,3 ºC no Rio de Janeiro nesta terça-feira (27). Foi a maior temperatura registrada em 2016 pelo Alerta Rio, sistema municipal que monitora as condições do tempo na cidade. O recorde ocorreu às 13h15, na estação de Guaratiba, bairro da zona oeste da capital fluminense.

No mesmo local, foi registrada também a maior sensação térmica do dia até o momento: 47,7 ºC. Mas esta não foi a mais alta do ano. No dia 11 dezembro, a estação Barra da Tijuca/Riocentro, também na zona oeste, identificou sensação de 49,3 ºC.

As marcas estão sendo registradas menos de uma semana após o início do verão, que começou na última quarta (21). Nesta segunda (26), a maior sensação térmica na cidade foi de 44,9 ºC. As praias cariocas ficaram lotadas.

Como tem ocorrido ao longo da semana, as redes sociais do Centro de Operações da Prefeitura do Rio têm alertado a população, com humor, sobre as altas temperaturas.

"Tá na hora de usar o gelo que o crush me deu o ano inteiro para me refrescar", escreveu a equipe responsável pelas contas para avisar sobre a sensação de 47,7 ºC nesta terça.

Segundo informou a prefeitura no início do dia, um sistema de alta pressão permanece a influenciando as condições de tempo na cidade, e a previsão era "de céu claro a parcialmente nublado, com poucas chances de ocorrer pancadas de chuva isoladas no final desta terça".