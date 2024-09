Debate RedeTV/UOL: assista ao encontro de candidatos a prefeito de SP

Apresentadora conseguiu conter agressividade, diz colunista

Tales Faria, do UOL, comentou o segundo bloco: "Organização do debate está de parabéns. Conseguiu um segundo bloco mais tranquilo com início de discussões temáticas depois de segurar a agressividade dos candidatos ocorrida no primeiro bloco.A apresentadora Amanda Klein agiu com rigor. Terminou o primeiro bloco avisando que recusou todos os últimos pedidos de direito de resposta. Depois de advertir Nunes e Marçal, Amanda Klein avisou que da próxima vez irá suspender os desobedientes. Parece que deu resultado. Pelo menos por enquanto."