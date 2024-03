PF avalia que provas da delação de Cid vão continuar válidas após prisão

A PF também avalia que, caso o ministro Alexandre de Moraes decida que é o caso de rescindir o acordo de delação de Mauro Cid, os seus depoimentos permanecem válidos, porque foi ele próprio quem provocou a rescisão do acordo ao descumprir seus termos.

O acordo não previa benefícios imediatos ao tenente-coronel. Pelos termos, ao final das investigações, o STF iria analisar a eficácia do acordo e decidir quais benefícios ele deveria receber —um dos possíveis seria o perdão judicial.

Com a busca e apreensão também realizada na sexta, os investigadores querem analisar se Mauro Cid mantinha diálogos com interlocutores de Jair Bolsonaro e atuou para dificultar as apurações.

Investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público Federal avaliam que a situação é parecida com a do empresário Joesley Batista, que havia fechado um acordo de delação na Lava Jato e acabou sendo preso sob suspeita de omitir informações e tentar enganar os investigadores.

A situação de Joesley só foi resolvida anos depois, quando ele repactuou os termos de seu acordo de delação e teve o aval do STF.